إيران تحظر تداول البيتكوين

أعلن البنك المركزي الإيراني حظر بيع وشراء العملة الرقمية المشفرة ”بيتكوين“ في البلاد، محذرًا من الإعلانات التي تجذب الناس إلى تداولها.

وقال نائب حاكم البنك المركزي الإيراني للتكنولوجيات الجديدة، ناصر حكيمي، في مقابلة مع وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: ”يحظر تداول العملات الرقمية ومن بينها البيتكوين لأنه عمل غير قانوني“.

وأصبحت العملات المشفرة ومن بينها البيتكوين شكلًا من أشكال النقد الإلكتروني التي تزداد شعبية في جميع أنحاء العالم.

وحذر ناصر حكيمي الإيرانيين من الإعلانات المروجة لعملة البيتكوين، مشیرًا إلى أن ”المجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال حظر بيع وشراء البيتكوين في إيران“.

ودفعت الطاقة الرخيصة في إيران عمال المناجم في السنوات الأخيرة إلى استخراج البيتكوين.

واكتشفت الشرطة العشرات من مصانع البيتكوين غير القانونية في مختلف أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة، وعادة ما يختار الباحثون عن هذه العملة المصانع المهجورة في الضواحي النائية لاستهلاك الطاقة المدعومة من قبل السلطات الإيرانية.

وقالت السلطات إن الاستهلاك اليومي للطاقة في واحدة من أكبر مصانع البيتكوين التي عثر عليها مؤخرًا داخل مصنع كبير في طهران يعادل الكهرباء التي يستخدمها 60 منزلاً في السنة.