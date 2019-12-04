الأردن.. إطلاق سراح مدير جمارك سابق متهم بقضية ”السجائر“

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مدير عام الجمارك الأسبق، وضاح الحمود، أبرز المتهمين بقضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ ”مصنع السجائر“.

جاء ذلك، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي، ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، على موقعيهما الإلكترونيين الرسميين، نقلًا عن رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري، علي المبيضين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ”وافقت المحكمة على إخلاء سبيل الحمود، بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، مع إبقاء شارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر على المتهم“.

والحمود ثاني مسؤول من المتهمين بقضية ”مصنع السجائر”، يتم الإفراج عنه، بعد أن تم إخلاء سبيل وزير المياه السابق منير عويس، في يونيو/حزيران الماضي.

وأثارت قضية ”مصنع السجائر“ جدلًا واسعًا في الأردن، وجرى على إثرها توقيف 54 متمهًا (أفرادًا وشركات)، أبرزهم المتورط الرئيس عوني مطيع، الذي سلمته السلطات التركية للأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتتعلق قضية ”مصنع السجائر“ بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

وجرى تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة، ولا زالت جلسات النظر فيها مستمرة.