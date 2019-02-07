إعلان لائحة الاتهام النهائية في “مصنع السجائر” بالأردن

أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، لائحة الاتهام النهائية بقضية الفساد الكبرى، المعروفة إعلاميًا بـ “مصنع السجائر”.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

ووفق القائمة، التي تلقت وكالة الأناضول نسخة منها، “فإن عدد المتهمين في القضية 54، أفرادًا وشركات، أبرزهم المتورط الرئيس عوني مطيع، والذي سلمته السلطات التركية للأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تضمنت اللائحة الوزير الأسبق منير عويس، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، واللذان جرى توقيفها في 24 من الشهر الماضي.

وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة إحالة المتهمين للمحاكمة، وتجريمهم بالتهم المسندة إليهم، وحل الشركات المسجلة بأسمائهم، ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.

كما طلب تثبيت إشارة “الحجز التحفظي” على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة للمتهمين، والمبالغ المحصلة في حساب هذه القضية، وتثبيت إشارة “منع السفر” الصادرة بحقهم.

وأثيرت قضية “مصنع السجائر” تحت قبة البرلمان، أثناء جلسات منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، في 19 يوليو/ تموز الماضي.

وباتت القضية حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.