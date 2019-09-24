بعد إعفائه من الجمارك.. عودة تصنيع جهاز ”ماك برو“ داخل الولايات المتحدة‎ قريبًا

أعلنت شركة ”أبل“ رسميًا أنها ستبدأ قريبًا تجميع أجهزة حاسوبها العملاق ماك برو الجديد في مصانعها بولاية تكساس الأمريكية، بعد فوزها بعدد من الإعفاءات الجمركية على بعض الأجزاء التي تستوردها من الصين، حيث يتم تصنيعها هناك.

وأشارت الشركة إلى أن السبب الرئيسي في عودتها للولايات المتحدة هو إمكانية حصولها على تلك الإعفاءات، خاصة أن هناك عددًا من المكونات الرئيسية داخل ماك برو يتم تصنيعها داخل الحدود الصينية سواء من جانبها أو من جانب شركات أخرى مثل سامسونغ، وبالتالي إذا لم تحصل على تلك الإعفاءات فلم تكن ترى أي منفعة من التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وكانت الشركة في يوليو/ تموز الماضي قد لوحت باستعدادها للعودة إلى تجميع أجهزة ماك داخل الولايات المتحدة، في حال تم إعفاؤها من الحرب الجمركية الدائرة بين الصين وأمريكا منذ العام الماضي، تجنبًا لرفع أسعار جهازها الجديد، والذي يبلغ سعره 6000 دولار.

وكان مدير أبل، تيم كوك، قد اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، وأوضح تفاصيل الأمر له، مشددًا على أن فرض ضرائب على أجهزة ماك برو سيُرجح كفة أهم منافسيها في السوق التقنية، وهي شركة سامسونغ، وقد اقتنع حينها ترامب بوجة نظر كوك.

وأكدت الشركة في بيانها الرسمي أنها ستبدأ قريبًا عملية التجميع داخل مصانعها بتكساس، دون تحديد موعد محدد لوصول أجهزتها الجديدة حاملة عبارة ”صنع في الولايات المتحدة“.