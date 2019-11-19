حبس تونسي وزوجته الفرنسية بتهمة قتل سائح

أوقفت سلطات الأمن التونسية اليوم الثلاثاء، زوجين بتهمة قتل سائح فرنسي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة التونسية، محمد حلمي الميساوي، إن شهود عيان رأوا الزوجين المتهمين وهما يلقيان جثة تحمل آثار عنف أمام المبنى الذي يقطنه الضحيّة منذ قدومه من فرنسا.
وعثرت قوات الأمن التونسية في وقت سابق اليوم، على جثة سائح فرنسي (60 عامًا)، قرب منزل أقام فيه وسط مدينة سوسة عندما قدم لقضاء عطلة.
واشتبهت أجهزة الأمن في اثنين (زوجة فرنسية وزوجها التونسي) وهما صاحبا الشقة، حيث أذنت النيابة العامة بإيقافهما والتحقيق معهما مع توجيه تهمة القتل العمد إليهما.