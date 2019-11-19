حبس تونسي وزوجته الفرنسية بتهمة قتل سائح

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أوقفت سلطات الأمن التونسية اليوم الثلاثاء، زوجين بتهمة قتل سائح فرنسي. وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة التونسية، محمد حلمي الميساوي، إن شهود عيان رأوا الزوجين المتهمين وهما يلقيان جثة تحمل آثار عنف أمام المبنى الذي يقطنه الضحيّة منذ قدومه من فرنسا. وعثرت قوات الأمن التونسية في وقت سابق اليوم، على جثة سائح…