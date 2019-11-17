إحالة سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بنادي النصر السعودي إلى النيابة العامة‎

قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اليوم الأحد، إحالة ملف موضوع سعد آل مغني، العضو السابق في نادي النصر، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة العامة في بيان: ”تودّ الهيئة العامة للرياضة الإيضاح بأن الإدارة القانونية قامت بالتواصل مع العضو السابق لاستيضاح ما لديه من أدلة أو مستندات مؤيدة لما تضمنه تصريحه، وإمهاله الفترة الكافية لتقديمها، بحسب طلبه، إلا أنه لم يقدم أي مستند بهذا الخصوص، علاوة على ذلك فقد تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة ذات الصلة بالعملية الانتخابية لنادي النصر“.

وأضاف البيان ”وتبيّن عدم وجود أي خطاب أشار إلى اسمه أو حمل توقيعه، فاتضح من ذلك ومن خلال إفادته أنه بنى تصريحه على احتمالات وظنون تفتقر إلى ما يسندها“.

وأكمل ”وحيث تبدي الهيئة رفضها التام التساهل في إطلاق الاتهامات التي لا تستند إلى دليل، أو محاولة جعل التنافس الرياضي مسوغًا لبث الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة، دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في المملكة، وعليه فقد تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص“.

الهيئة العامة للرياضة تكشف نتائج التحقيق مع العضو السابق بنادي النصر سعد بن ثابت آل مغني وتحيل الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية pic.twitter.com/jmJ4oPHC45 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 17, 2019

استدعاء وإسقاط العضوية الذهبية

وقبل أيام قالت الهيئة العامة للرياضة إنها قررت استدعاء سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام، حيث وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.

وكان سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بنادي النصر، قد كشف عن امتلاكه سِرًّا، كفيلًا بخصم 3 نقاط من رصيد ”العالمي، بالدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت إدارة النصر إسقاط العضوية الذهبية لآل مغني بأثر فوري، بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه.

وقال آل مغني في تصريحات تلفزيونية: ”إدارة النصر الجديدة بقيادة صفوان السويكت ضعيفة للغاية، ولا تتحمل الفوز العريض على أبها برباعية، وتم وعد اللاعبين بمكافأة في حال الفوز أمام الهلال، تم تأجيلها، ولم تصرف حتى الآن لهم“.

وأضاف: ”أتمنى تسليم المكافآت للاعبين قبل مباراة الفيصلي المؤجلة، لأهميتها في الوصول لصدارة الدوري“.

وتابع: ”الإدارة النصراوية لم تكن سببًا في تهيئة نور الدين أمرابط من الناحية النفسية، التي كانت سيئة قبل مباراة الديربي أمام الهلال، وجاء ذلك من خارج الإدارة، وتحول للإيجاب في اللقاء وكان اللاعب مؤثرًا وصنع فارقًا“.

وأشار: ”الخطاب الذي رفع للهيئة العامة للرياضة من نادي النصر، به الأعضاء الذهبيون وموقع منهم (مزور)، لأنني لم أوقع عليه كعضو ذهبي، وشخص آخر وقع بجانب اسمي بدلًا مني، ولا أعلم شيئًا عنه“.

وأردف: ”سأعترض على قرار إسقاط عضويتي، كونه غير قانوني، والإدارة النصراوية أخطأت بحقي، والحق سيظهر قريبًا“.

وختم: ”للأسف هناك بعض الإعلاميين النصراويين ألسنتهم تم شراؤها بمبالغ مالية، وكل ما قيل بشأن إفشاء أسرار النادي بالعلن، غير صحيح، ولدي سر من داخل البيت النصراوي لو أخرجته لتم خصم 3 نقاط من الفريق بالدوري، ولكني لن أفشي به أبدًا“.