سائح يدفع حياته ثمنًا لصورة سيلفي أمام شلال في تايلاند (فيديو وصور)

لقي سائح فرنسي مصرعه بينما كان يقضي عطلته في تايلاند، حيث سقط من ارتفاع 80 مترًا، بعد أن تسلق شلالًا لالتقاط سيلفي مميز، متجاهلًا لافتات التحذير.

وكان ”باستيان بالمير“ (30 عامًا)، وصديقه يزوران شلالًا خلابًا في جزيرة ”كوه ساموي“ في تايلاند عندما قرر باستيان التقاط سيلفي من أعلى الشلال.

وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، تجاهل باستيان لافتات التحذير وشرع في تسلق شلال ”نا مويتاغ 2“ الذي يبلغ ارتفاعه 80 مترًا صباح أمس الخميس، من أجل صورة سيلفي مميزة.

ووقف السائح بالقرب من حافة جرف الشلال ويستعد لالتقاط صورة سيلفي عندما انزلق وسقط على صخور حادة ليلقى حتفه في الحال.

وانتشل رجال الشرطة وعمال الإنقاذ جثة السائح الذي كان يطفو في الماء، وأعلنوا وفاته في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات مروعة جراء السقوط.

وكشف صديق باستيان أن الضحية قرر الصعود إلى قمة الشلال، وهي منطقة محظورة، منذ أن سقط سائح إسباني لحتفه بنفس الطريقة في يوليو الماضي.

وقالت الشرطة إن انتشال الجثة كان صعبًا بسبب الصخور الزلقة، ولكن بعد 3 ساعات تمكن رجال الإنقاذ أخيرًا من نقل جثته من الشلال عن طريق تثبيته على نقالة تم سحبها بالحبال.

وقال ضابط الشرطة العقيد ”فوادول ويرياوارانجكول“ إنه ”يجب ألا يدخل السياح المنطقة المحظورة، حيث أغلقها ضباط الحديقة من أجل سلامة الزوار، ونعتقد أن هذه الوفاة كانت حادثًا نتيجة انتهاك المنطقة المحظورة، إذ أخبرنا صديقه أن الضحية أراد أن يلتقط صورة سيلفي على الشلال، وتم إبلاغ السفارة وسيتم إرسال جثته ليتم فحصها من قِبل الطب الشرعي“.

وفي يوليو الماضي، توفي السائح الإسباني ”ديفيد روكاموندي كونيسا“ (26 عامًا)، في نفس الموقع إثر سقطة مماثلة بعد وقت قصير من التقاط سيلفي.