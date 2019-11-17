العثور على خاتم تاريخي بعد 17 عامًا من سرقته (صور)‎

استطاع محقق هولندي شهير أن يستعيد خاتمًا، تمت سرقته منذ 17 عامًا، ويرجع تاريخه إلى 143 عامًا، وتعود ملكيته للكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد.

وحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن المحقق الهولندي الشهير آرثر براند والمعروف بصائد الكنوز المسروقة والضائعة والملقب بـ ”إنديانا جونز“ لاستعادته سلسلة من الأعمال الفنية المسروقة البارزة والتي ارتبطت ببضع جرائم في السابق ومن إنجازته استعادة لوحة بيكاسو المسروقة من يخت في فرنسا، و“خيل هتلر“، وهي تماثيل برونزية من صنع النحات النازي جوزيف ثوراك.

تعرض الخاتم التاريخي للسرقة في عام 2002 بعد السطو على كلية ماجدالين من قِبل عامل النظافة بالجامعة يدعى إيمون أندروز 42 عامًا، بعد أن شرب كميات كبيرة من الكحول، سرق الخاتم واثنتين من الميداليات الأخرى، وكان حينئذ تقدر قيمة الخاتم بـ43 ألف دولار وهو خاتم ذهبي بشكل حزام ومشبك ومصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا.

عرضت الكلية في ذلك الوقت مكافأة مالية قدرها 4300 دولار لمن يعثر على الخاتم ويعيده، لكن تمكنت الشرطة من القبض على السارق الذي اعترف في المحكمة أنه باع الخاتم لتاجر خُردة بقيمة 185 دولارًا فقط، وقضى أندروز عقوبة في السجن لمدة عامين بعد إقراره بالسرقة.

ترجع قيمة الخاتم التاريخية إلى الكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد حيث أهداه هو وزميله ريجينالد هاردينغ إلى صديقهما المقرب ويليام وارد في عام 1876 عندما كان طالبًا في كلية مجدلين، وهي واحدة من الكليات العشر التي تتكون منها جامعة أوكسفورد.

يحمل الخاتم عبارة مكتوبة باللغة اللاتينية تقول ”هدية الحب، لمن يرغب في الحب“، ويحتوي أيضًا على الأحرف الأولى لثلاثة الأصدقاء ”WW + RRH to WWW“ كتخليد لذكرى صداقتهم.

الجدير بذكره أن المحقق الشهير براند كان يتتبع أنباء الخاتم منذ عام 2015 بعد ظهور شائعات عن خاتم ذهبي يحمل نقوش بعد حدوث عملية سطو كبيرة وسرقة مقتنيات تتعدى قيمتها ال300 مليون دولار، وتعقب براند احد عصابات الكنوز وتفاوض معهم وتمكن في النهاية من استعادة الخاتم بعد 17 عامًا كاملة من سرقته.