القبض على مشتبه فيه بقتل لاعب كرة القدم الهولندي ماينارد

ذكرت وكالة أنباء ”إيه.إن.بي“ للأنباء اليوم الخميس أن السلطات الهولندية ألقت القبض على مشتبه فيه بقتل لاعب كرة القدم كيلفن ماينارد.

وتوفّى المدافع ماينارد (32 عامًا) عندما فتح مهاجمان يستقلان دراجة نارية النار على سيارته في سبتمبر أيلول في منطقة بجنوب شرقي أمستردام.

ولعب ماينارد لأندية في البرتغال والمجر وإنجلترا.

وكان ماينارد، الذي لعب هذا الموسم لنادي ”ألفينس بويز“ الهولندي للهواة، على اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل.

ولعب سابقًا لفولندام الهولندي وأوليانينسي البرتغالي وكتسكيميتي المجري وبيرتون ألبيون الإنجليزي.

وزادت التحذيرات من الجريمة في أمستردام، وهي مدينة يقطنها 800 ألف شخص ويسمح فيها بتعاطي بعض أنواع المخدرات بطريقة قانونية؛ ما أتاح الفرصة لنمو عالم من التجار والموردين الذين يلجأون للعنف من وقت لآخر.

وقُتل كيلفن ماينارد؛ بعدما أطلق رجلان النار على المدافع وهو في سيارته بعد أن طارده رجال مسلحون على دراجات نارية في منطقة لانجبروكريف بالمدينة، الليلة الماضية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وناشدت حينها الشرطة الهولندية الشهودَ في عملية البحث عن اثنين مشتبهٍ فيهما، يقولون إنهما هربا على دراجة سوداء.

وكان ماينارد يحاول الهرب من المسلحين من خلال القيادة باتجاه محطة الإطفاء القريبة، لكنه فشل.

ولم يتمكن المسعفون من إنعاش ماينارد، كما حاول ضباط من مركز الإطفاء مساعدة ماينارد، لكنه توفّى متأثرًا بجراحه.

يُذكر أن ماينارد كان يلعب في مركز الدفاع، ولعب مع رويال أنتويرب ونادي إيمين ونادي فولندام ونادي بيرتن ألبيون ونادي أولهانينسي.

ومن جانبه، قال نادي بيرتون في بيان: ”يحزن الجميع في بورتون ألبيون لمعرفة الموت المأساوي للاعبنا السابق كيلفن ماينارد، نتعاطف مع جميع أفراد عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب“.

وكان ماينارد انضم إلى بيرتون في نوفمبر 2014 بعد تعيين الهولندي جيمي فلويد هاسيلباينك كمدير فني.