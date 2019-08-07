تستخدم الدماء لاستخراج الكنوز.. عصابة في المغرب تمتهن الاختطاف

تمكنت أجهزة الأمن المغربية بمدينة مكناس من القبض على عصابة إجرامية متخصصة في التنقيب عن الكنوز، وذلك بعد اختطافهم شابًا لاستخدامه في استخراج كنز مزعوم، مطالبين عائلته بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن، أن أجهزة الأمن بمدينة مكناس أوقفت 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بقضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية، بعد ورود بلاغ باختفاء شخص في ظروف غامضة، حيث أوضح الشخص المبلغ، أنه اتصل هاتفيًا بصديقه الضحية فأجابه شخص مجهول، أنه يحتجز الضحية بسبب معاملة مالية سابقة بينهما، وأنه يشترط مبلغ مليون درهم كفدية للإفراج عنه.

وأضاف المصدر ذاته، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مكان اختفاء الضحية مكبلًا في ضيعة ريفية بمنطقة قروية تابعة لضواحي مدينة صفرو، حيث تم تخليصه من خاطفيه ومعاينة جرح على مستوى رأسه، بينما تم توقيف 3 أشخاص بكل من صفرو وفاس للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.

وكشف المصدر ذاته، أن المعلومات الأولية للبحث والتحري أفادت بأن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تعود إلى وجود خلافات بين الضحية والأشخاص الموقوفين حول مبلغ مالي يتعلق بمزاعم استخراج الكنوز، وذلك قبل أن يتطور الخلاف بينهما إلى احتجاز واختطاف ومطالبة بفدية مالية.

وتنشط في المغرب عصابات متخصصة في التنقيب عن الكنوز واستخراجها بطرق غريبة، حيث تعمد هذه العصابات إلى اختطاف بعض الأشخاص الذين تتوفر فيهم بعض الصفات، أو ما يطلق عليه ”الشخص الزوهري“، إذ يتم تقديمه كقربان، ويتم استخدام دمه لاستخراج الكنز، وفي حال فشلهم في ذلك يحتجزون الضحية، ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه.