مصر .. إحباط تهريب طني بانغو عبر قناة السويس (صور)

ضبطت السلطات المصرية تشكيلًا عصابيًا حاول تهريب 2 طن من مخدر بانغو، عبر قناة السويس الملاحية، شرق مصر، وتقدر قيمة المواد المخدرة بـ 8 ملايين جنيه (500 ألف دولار).

وقال بيان أمني صدر، اليوم السبت، إن إدارة مكافحة المخدرات نجحت في ضبط ثلاثة أشخاص خلال قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 2 طن من مخدر بانغو، شرق قناة السويس.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وبحسب البيان، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط تشكيل عصابي اعتزم تهريب كمية كبيرة من مخدر بانغو مخبأة أسفل حمولة (جبس)، من شرق قناة السويس إلى غربها.

وأشار البيان، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: صاحب مكتب مقاولات، عاطل، سائق، مقيمون بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم (سيارة نقل بمقطورة)، بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين.

وأضاف البيان أنه تم ضبطهم وبحوزتهم 584 لفافة كبيرة الحجم تحوي جميعها نبات بانغو المخدر.