قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

قالت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الجمعة، إن إيرادات القناة بلغت مستوى قياسيًا، مسجلة 515 مليون دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقناة السويس هي أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر أكتوبر 2019، شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 133 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 8%.

كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9 مليون طن، مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 5.9 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 5.7%.