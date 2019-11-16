مصر .. عريس يقتل طالبًا ابتهاجًا بليلة زفافه

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية عريسًا في ليلة زفافه قتل طالبًا عن طريق الخطأ، أثناء احتفاله بالأعيرة النارية ابتهاجًا بعرسه في محافظة الفيوم.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طالب ( 17 عامًا) يقيم بدائرة المركز متوفى؛ إثر إصابته بطلق ناري.

وبتكثيف جهود أجهزة الأمن، كشفت التحقيقات أن الجريمة حدثت في إحدى حفلات الزفاف.

وبسؤال والد المجني عليه قال في التحقيقات إنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل قام العريس بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بجهاز عرسه، أصاب أحدها نجله ما أدى لوفاته في الحال.

على إثر ذلك تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (فرد خرطوش) وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن هذه الحوادث عادة ما تتكرر، حيث يتحول حفل الزواج إلى مأتم ومسرح للجريمة؛ بسبب انتشار السلاح واستخدامه بشكل خاطئ ينتهي بسقوط ضحايا ومصابين.