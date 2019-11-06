 إحالة كويتي اقتحم المطار بسلاح ناري إلى أمن الدولة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إحالة كويتي اقتحم المطار بسلاح ناري إلى أمن الدولة (فيديو)

إحالة كويتي اقتحم المطار بسلاح ناري إلى أمن الدولة (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أحالت السلطات الأمنية في الكويت، يوم الأربعاء، أحد المواطنين إلى جهاز أمن الدولة، عقب اقتحامه مطار الكويت بسلاح ناري في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مهددًا بالانتحار قبل أن يتم ضبطه من قبل رجال أمن المطار.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، ”فإن المواطن البالغ من العمر (30 عامًا) اقتحم المطار بمسدس فارغ مهددًا بالانتحار“، وقد تم توثيق الاقتحام بمقطع فيديو تم تداوله عبر الحسابات الإخبارية.

وأضاف الحساب الأمني أن ”الشاب الذي سبق له العمل بالمطار، كان يصرخ أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس، حيث تم استدراجه إلى ساحة الطائرات ليتم السيطرة عليه من قبل رجال أمن المطار“.

وكان النشطاء قد تداولوا مقطع الفيديو الذي أظهر الشاب بمفرده مقتحمًا المطار وبيده مسدس موجه إلى رأسه.

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