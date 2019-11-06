إحالة كويتي اقتحم المطار بسلاح ناري إلى أمن الدولة (فيديو)

أحالت السلطات الأمنية في الكويت، يوم الأربعاء، أحد المواطنين إلى جهاز أمن الدولة، عقب اقتحامه مطار الكويت بسلاح ناري في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مهددًا بالانتحار قبل أن يتم ضبطه من قبل رجال أمن المطار.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، ”فإن المواطن البالغ من العمر (30 عامًا) اقتحم المطار بمسدس فارغ مهددًا بالانتحار“، وقد تم توثيق الاقتحام بمقطع فيديو تم تداوله عبر الحسابات الإخبارية.

إحالة مواطن من مواليد 1988 إلى جهاز أمن الدولة بعد دخوله لمطار الكويت بمسدس «كان فارغا» ورنق وسكين وسبق له العمل بالمطار.

▪️كان يصرخ: أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.

▪️تم استدراجه إلى ساحة الطائرات والاصطدام به لمرتين بعد فشل السيطرة عليه بـ«مطاعة». https://t.co/tc2OId12LQ — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) November 6, 2019

وأضاف الحساب الأمني أن ”الشاب الذي سبق له العمل بالمطار، كان يصرخ أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس، حيث تم استدراجه إلى ساحة الطائرات ليتم السيطرة عليه من قبل رجال أمن المطار“.

وكان النشطاء قد تداولوا مقطع الفيديو الذي أظهر الشاب بمفرده مقتحمًا المطار وبيده مسدس موجه إلى رأسه.