5 مصابين في تصادم سيارة إسعاف و“باص“ بالكويت (فيديو)

أصيب 5 أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، جرّاء تصادم سيارة إسعاف وباص لنقل العمال على طريق العبدلي في دولة الكويت.

وأعلنت إدارة الطوارئ الطبية، أنّ حادث السير وقع فجر الأربعاء بين سيارة إسعاف وباص لنقل العمال على طريق العبدلي، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وقوع 5 مصابين بينهم مسعفان، جرى نقلهم للمستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تهشم مقدمة سيارة الإسعاف والباص، إذ يبدو أنهما تصادما متقابلين.