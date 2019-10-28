مقتل 5 أشخاص طعنًا حتى الموت في إيران

لقي 5 أشخاص مصرعهم بعدما تعرضوا للطعن حتى الموت في منزل بمدينة ”كوجصفهان“ التابعة لمحافظة ”جيلان“ الواقعة شمال إيران، من بينهم 4 أفراد من نفس العائلة، وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن نائب حاكم محافظة ”جيلان“ للشؤون الاجتماعية، حميد أغايي، قوله إن الضحايا هم من أسرة واحدة، بالإضافة إلى صديقة لهم، مضيفًا أن ”المشتبه به قد تم إلقاء القبض عليه، لكن الشرطة واصلت تحقيقها في عمليات قتل أخرى محتملة“.

وأضاف أن مسؤولي الشرطة وموظفي إنفاذ القانون في مدينة ”كوجصفهان“ كانوا حاضرين على الفور في المكان، موضحًا ”يبدو أن جريمة القتل وقعت حوالي الساعة 9 مساءً الليلة الماضية الأحد قبل العشاء.

وبحسب الوكالة، فإن عملية القتل هذه تعتبر أعنف حادث قتل منزلي في إيران منذ مارس الماضي، وذلك عندما أطلق رجل النار على 7 من أفراد عائلة زوجته في مدينة ”دزفول“ التابعة لمحافظة ”خوزستان“ بجنوب غرب البلاد.

وفي يناير 2017، أطلق رجل النار على 5 أشخاص في وسط إيران، كما قتل رجل 10 أشخاص من أقاربه في منطقة ريفية جنوبية نائية.