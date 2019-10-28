الشعب الإيراني الأكثر شيخوخة في المنطقة بعد 20 عامًا

قال محسن فاتح، نائب رئيس مركز الدراسات في كلية الطب بجامعة طهران، إن الشعب الإيراني سيكون الأكثر شيخوخة في المنطقة، بعد 20 عامًا.

وأضاف فاتح خلال حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن ”الإحصائيات تفيد بأن إيران ستمتلك بعد 20 عامًا، شعبًا هو الأكثر شيخوخة بين شعوب المنطقة“، مشيرًا إلى ”قيامهم بفعاليات تحول دون شيخوخة المجتمع الإيراني، وأخرى تسهم في حفاظ المسنين على نمط حياة صحي“.

وفي كلمة له خلال ندوة بطهران بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الشهر الماضي، قال عالم الاجتماع الإيراني الدكتور علي رضا شريفي يزدي، إن ”انخراط النساء بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية، والأزمات الاقتصادية، والزواج المبكر أدى إلى تراجع نسب الولادات في إيران، وبالتالي انخفاض نسبة الفئات الفتية من السكان“.

من جهتها، ذكرت عالمة الاجتماع شهلا كاظمبور، في كلمة لها خلال الندوة نفسها، أن ”من هم دون سن الـ 15 كانوا يشكلون 46%، فيما كان من هم فوق سن الـ 60 يشكلون 3% من إجمالي السكان، في أعقاب الثورة الإيرانية العام 1979“.

وأضافت أن ”نسبة دون سن الـ 15، انخفضت إلى 23%، فيما ارتفعت نسبة المسنين إلى 9%“، موضحة أن ”نسبة المسنين في إيران، سترتفع إلى 30% خلال الأعوام الـ 20 – 30 المقبلة، ليكون واحد من كل 3 أشخاص مسنًا“.