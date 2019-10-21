طهران تنفي إفراج الإمارات عن أرصدة إيرانية مجمدة

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، تصريحات لنائب إيراني حول إفراج الإمارات عن أرصدة إيرانية مجمدة طبقًا لمواد العقوبات، مجددًا في الوقت ذاته نفي بلاده زيارة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، إلى العاصمة الإيرانية طهران سرًا.

ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ عن موسوي تصريحات صحفية قال فيها، ”إنني أنفي ما تردد نقلًا عن أحد نواب البرلمان حول تحرير الإمارات مبلغ 750 مليون دولار من أموال إيران المجمدة، والحقيقة ليست لدي أي معلومات خاصة بشأن هذا الأمر“.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفي زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى العاصمة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نفى في وقت سابق، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام القطري، عن زيارة قام بها الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، إلى العاصمة الإيرانية طهران سرًا، حيث قال ”لقد حققت في هذا الادعاء وهذا غير صحيح“ وفق ما نقلت وكالة ”خانه ملت“ المحلية.

وزعم موقع ”ميدل ايست آي“ الذي تموله الدوحة، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في الإمارات، أن طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي للإمارات زار إيران سرًا.