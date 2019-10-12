مصر.. السجن 3 سنوات لجدة الطفلة ”جنة“ بتهمة التعذيب

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة جدة الطفلة ”جنة“ التي فارقت الحياة أواخر الشهر الماضي، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بعد أن اتهمتها شقيقة الطفلة المتوفاة وتدعى ”أماني“ بتعذيبها.

وعاقبت محكمة جنح شربين، اليوم السبت، المتهمة صفاء عبداللطيف، 40 عامًا، الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أماني البالغة من العمر 6 سنوات وشقيقتها المتوفاة جنة، بالحبس 3 سنوات، لإثبات تعذيبهما بالكي والحرق في مناطق عفتهما ومناطق أخرى متفرقة من جسديهما بقرية بساط كريم الدين، في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين.

وأكدت الطفلة أماني، خلال تحقيقات النيابة، أن جدتها قامت بتعذيبها هي وأختها المتوفاة جنة بالكي والحرق، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلتين، أكدت التقارير الطبية صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد، فقرر المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال المنصورة إحالة القضية للمحاكمة العاجلة.

وباشرت الدائرة السادسة جنايات في محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، الأسبوع الماضي، نظر قضية الطفلة جنة المتوفاة جراء التعذيب، وتقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب عرض الجدة للكشف الطبي لتبين سلامة قواها العقلية.

وقرر القاضي، وقتها، تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والاطلاع لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات والتي أثارت جدلًا واسعًا في مصر وتضامنًا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها، ضحية تعذيب جدتها، بعد توقف عضلة القلب، وذلك بالمستشفى الدولي في المنصورة.

وباستجواب جدها لوالدها ”اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي، وتم صدور قرار سابق بحبس الجدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات“.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة ”جنة. م. س. ح“، عمرها 5 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال وحدة مباحث شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها ”سمير. ح. ع. د“، 55 عامًا، كفيف ومقيم بذات القرية، اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى ”صفاء. ع. ع. م“، 41 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة لقيامها بالتبول لا إراديًا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شربين.