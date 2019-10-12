وزير الخارجية المصري: العملية التركية في سوريا ”احتلال“

اعتبر سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، أن عدوان تركيا على سوريا يعد ”احتلالًا“ لبلد عربي شقيق تدينه مصر، مؤكدًا أن مقاومته تعد حقًا مشروعًا للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد شكري أن مصر تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية، وتحرص دائمًا على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من ”مجلس سوريا الديمقراطية“‫ يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة، قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن أعضاء الوفد أطلعوا الوزير شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالًا بالعدوان التركي على سوريا، مستعرضين مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلًا عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة.

من جهة أخرى، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ”غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها“.

كما أدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي على سوريا، وذلك خلال اجتماع طارئ للجامعة بدعوة من مصر.

وطالب الوزير العراقي الجامعة العربية بإعادة عضوية سوريا فيها.