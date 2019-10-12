الإعدام والسجن المؤبد بحق 14 مدانًا بالهجوم على فندق الأهرامات بمصر

أسدلت محكمة الجنايات في مصر، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ“الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة“، بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وقضت المحكمة، السبت، بإعدام 6 متهمين شنقًا وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت على 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وضمت أسماء المعاقبين بالإعدام، كلًا من: محمد عبدالعال وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم ويوسف عبدالعال وموسى دسوقي وعبدالرحمن عاطف، كما قضت على كل من: كريم منتصر وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح ومحمود عبدالقادر بالمؤبد مع إلزامهم بالمصروفات.

وقضت المحكمة بسجن 12 حدثًا بالسجن 10 سنوات، وهم: أسامة سيف ومصطفى خالد وأحمد محمد قاسم وعبدالعزيز أمين ومحمد مصطفى وكريم حميدة وآسر محمد عبدالوارث ويوسف صبحي وعلي عاطف ويوسف محمد وبسام أسامة وعبدالرحمن سمير.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، وذلك في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016.

خلية إمبابة

من جهة أخرى، أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أوراق أحد المتهمين في ”خلية إمبابة“ إلى مفتي مصر؛ استعدادًا لتنفيذ حكم الإعدام فيه، والنطق بالحكم النهائي في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وعاقبت المحكمة المتهم محمد حسين محمود بالإعدام وإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في قضية ”خلية إمبابة“، وحددت جلسة 30 نوفمبر للحكم عليه.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16، من بينهم ثلاثة هاربين، عدة تهم تتعلق بالأمن القومي والعمليات الإرهابية وتكدير السلم العام، وأوضحت النيابة، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما اتهمتهم باستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.