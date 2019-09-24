السعودية.. القبض على مفحط ”دوار الرياض“ في احتفالات العيد الوطني (فيديو)

ألقت قوات مرور منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط على دوار في العاصمة السعودية، خلال الاحتفالات بالعيد الوطني للمملكة.

وقال ”المرور السعودي“، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه سيحيل قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو أظهر المركبة بداخلها مجموعة شباب، تفحط على دوار في إحدى مناطق الرياض، وسط تواجد أطفال وكبار في محيط المكان بمناسبة احتفالات العيد الوطني.

ويُعتبر التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، في حين يعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.