الهند تلجأ للإمارات لتعويض إمدادات السعودية من غاز البترول المسال

قال مسؤولان حكوميان، إنّ الهند ستحصل على شحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“؛ لتعويض نقص في الإمدادات القادمة من السعودية.

كان وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، قال في تغريدة في وقت سابق من اليوم، إنّ ”أدنوك وافقت على تزويد الهند بشحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال على نحو عاجل؛ لتلبية الطلب المرتفع قبل موسم المهرجانات“، مضيفًا أنّ ”الشحنتين ستصلان الهند خلال الأسبوعين المقبلين“.

وقال المصدران، إنّ الإمدادات الإضافية من أدنوك ستعوض تراجع الإمدادات من السعودية، التي قلصت عمليات التكرير من أجل الوفاء بتعهدات صادرات النفط بعد هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية.

وتسببت هجمات 14 أيلول/ سبتمبر، على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، في خفض إنتاج النفط إلى النصف، في أكبر مصدر للخام في العالم، حيث توقف ضخ 5.7 مليون برميل يوميًا.