الأمن الأردني يوضح حقيقة فيديو يظهر ”تعنيف“ رضيعة ‎‎

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم السبت، أن مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يضرب طفلة صغيرة ”ليس في الأردن“.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اطلعت عليه ”إرم نيوز“: إن ”إدارة حماية الأسرة باشرت التحقق والتأكد من مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخص يقوم بضرب طفلة صغيرة“. مؤكدًا أن ”التحقيقات قادت إلى أن الحادثة وقعت في إحدى دول الجوار ومن قبل شخص يحمل جنسية عربية“.

وأضاف المتحدث أن إدارة حماية الأسرة ستتواصل عبر القنوات الرسمية مع الجهات المعنية في تلك الدولة، وإيصال مقطع الفيديو لها لاتخاذ الإجراءات القانونية“.