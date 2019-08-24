تعرض قوات الدرك الأردنية لإطلاق النار في احتجاجات الرمثا (فيديو)

تداول ناشطون أردنيون على نحو واسع مساء السبت، مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين في أحداث الشغب التي تشهدها مدينة الرمثا شمال الأردن، وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح رشاش تجاه قوات الدرك.

وأبدى العديد ممن شاهدوا المقطع تخوفهم من تصاعد الأحداث وانجرارها نحو ما لا تحمد عقباه في حال عدم التوصل لاتفاق ينهي هذه الاحتجاجات.

ونقل موقع ”هلا أخبار“ على لسان مصدر أمني تأكيده “ قيام شخص بإطلاق عيارات نارية مساء السبت، في مدينة الرمثا، بينما كان يتوسط جمهرة من المحتجين، معرضاً جميع الموجودين في الموقع إلى الخطر“.

وقال المصدر الأمني ”تم رصد الشخص وهو يستخدم الأسلحة الأوتوماتيكية في أثناء الاحتجاجات التي اندلعت لليوم الثاني في المدينة، ضد قرارات حكومية أعلن عنها يوم الجمعة“.

وعادت الاحتجاجات بقوة إلى الرمثا شمالي الأردن، ليل السبت الأحد، على الرغم من اتفاق بين وجهاء المدينة والحكومة على وقف أعمال الشغب والتصعيد.

وشهدت الاحتجاجات إلقاء قنابل ”مولوتوف“ حارقة على قوات الدرك ما أدى إلى إحراق إحدى الآليات.

وشهدت شوارع المدينة عمليات كر وفر بين المحتجين وقوى الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيّل للدموع من أجل تفريقهم.

وكانت وسائل إعلام أردنية أفادت مساء السبت، أنّ وجهاء وممثلين عن مدينة الرمثا، توصلوا مع الحكومة إلى اتفاق ينهي مظاهر الشغب وإعادة الهدوء للمدينة، عبر ثلاثة خطوات تفضي إلى إنهاء مظاهر الاحتجاج.

وتجددت أعمال الشغب مساء اليوم في مدينة الرمثا، شمال الأردن، على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة مؤخرًا، إلى جانب ما سماه الأهالي ”التضييق“ على تجار المدينة الذين يوصفون بـ“البحارة“.