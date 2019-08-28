الشعوذة في الجزائر.. القبض على عصابة تسرق عظام الموتى

أطاحت قوات الأمن الجزائري، بعصابة تمتهن نبش القبور لسرقة عظام الموتى، في محافظة سطيف 300 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر، وأحالتهم اليوم الأربعاء إلى جهاز القضاء.

وقالت مديرية الأمن المحلي، إن العصابة التي تم تفكيكها تتكون من 9 أشخاص، بينما التحقيقات لا تزال مستمرة لاعتقال بقية الشركاء.

وعثر مواطنون يقطنون بالقرب من المقبرة، على مجموعة أشخاص يتجولون وسط القبور في جنح الظلام، وهو ما أثار الشبهات، وما دفعهم إلى تحريك شكوى لدى جهاز الأمن.

وفي ظرف وجيز، اعتقلت المصالح الأمنية 9 مجرمين في وضعية تلبس، وهم ينبشون القبور ويقومون بسرقة عظام الموتى، بعد كمين أمني محكم، انتهى بالإيقاع بهم وفتح تحقيق موسع لكشف بقية العناصر المشبوهة .

وقالت مصالح الأمن الوطني، إنه تم العثور بحوزة الموقوفين على وسائل حفر، وطلاسم، ومنشورات مدنسة، لاستعمالها في عمليات شعوذة، وقد جرى تقديم هؤلاء اليوم للمثول أمام النائب العام في محكمة سطيف.