السعودية.. القبض على عصابة احتجزت مقيمًا هنديًا بهدف ابتزاز ذويه

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على ستة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية، قاموا باحتجاز مقيم من الجنسية الهندية بهدف ابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها (70.000) ريال لإخلاء سبيله.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه داخل إحدى الشقق السكنية المفروشة في حي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.