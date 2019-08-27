السعودية تجدد دعوتها لأطراف النزاع في عدن لاجتماع عاجل 

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جددت السعودية، الثلاثاء، دعوتها للحكومة اليمنية والأطراف المتنازعة في عدن، إلى عقد اجتماع عاجل بالمملكة. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس). ودعا مجلس الوزراء ”الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، إلى عقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة“، لافتًا إلى أن ”الهدف من الاجتماع هو مناقشة…