قوات الحزام الأمني: الوضع في عدن وأبين مستتب

قالت قوات الدعم والإسناد (الحزام الأمني) المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الوضع الأمني في عدن وأبين مستتب، ولا يوجد مايثير المخاوف والقلق، وذلك عقب تردد أنباء عن تقدم القوات الحكومية القادمة من محافظة شبوة، صوب مدينة زنجبار غير البعيدة عن العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأوضحت قوات الحزام الأمني، في بيان: أن ”هناك تحركات لمسلحي حزب الإصلاح والقاعدة في ضواحي محافظة أبين يهدفون من خلالها عرقلة سير الخط العام وإحداث زوبعة إعلامية، ويجري حاليًا التعامل معهم، وضرب تحركاتهم، وأن الوضع بكافة مديريات محافظة أبين يجري بشكل طبيعي“.

وحول أوضاع العاصمة عدن قال المصدر: إن المسلحين الذين يقتاتون على النهب والسلب، أحدثوا فوضى محدودة في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد؛ لتهيئة الظروف لعمليات النهب والسرقة، إلا أن الحزام الأمني بسط سيطرته على كافة مداخل ومخارج المديريتين.

ودعت قوات الحزام الأمني إلى ”عدم الانجرار خلف الشائعات التي تبثها صفحات ومطابخ إعلامي حزب الإصلاح التي تبث الشائعات والأكاذيب المغرضة كأسلوب رخيص اعتادت عليه منذ زمن طويل“.