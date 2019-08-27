عناوين الصحف الرياضية العالمية: فقدان زيدان لـ“المناعة“ والهجوم الأخير في صفقة نيمار (صور)

ركزت الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء على عدة مواضيع أبرزها صفقة البرازيلي نيمار الذي يستعد برشلونة للهجوم الأخير لضمه وفقدان زيدان للمناعة في ريال مدريد والإصابات الكثيرة التي تضرب الفريق الملكي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما اهتمت الصحف بتألق أبناء مدرسة برشلونة والانتقادات على تحكيم الفيديو في إنجلترا والفوز العريض لإنتر ميلان وتطورات مستقبل إيكاردي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير الآتي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعيش حالة من الشك في ريال مدريد بسبب نتائج الفريق واختياراته وكتبت: ”زيدان يفقد المناعة “ في إشارة لإمكانية فقدان الثقة فيه.

كما تحدثت عن الإصابة الجديدة في ريال مدريد للكولومبي جيمس رودريغيز وكتبت: ”8 إصابات في 47 يومًا“.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني والذي قال خلالها إن ”الرابطة مستعدة لمنح الاتحاد الإسباني إحصائيات وفيديوهات لصالح مدربي المنتخب شريطة اللعب يوم الاثنين“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار وكتبت: ”تنشيط عملية نيمار“ في إشارة لاجتماع إدارة برشلونة لتقديم عرض جديد.

كما اهتمت بتألق ثنائي مدرسة برشلونة أنسو فاتي وكارليس بيريز وكتبت: ”أنسو فاتي كارليس بيريز تحيا المدرسة“.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة البرازيلي نيمار إذ يحاول برشلونة ضمه ويجهز عرضًا جديد لباريس سان جيرمان وكتبت: ”الهجوم النهائي“.

كما عادت للحديث عن فوز برشلونة على ريال بتيس من خلال تألق الفرنسي أنطوان غريزمان وأبناء مدرسة برشلونة.

الصحيفة نشرت تقريرًا عن النجم الشاب الجديد لبرشلونة أنسو فاتي وكتبت ”حكاية أنسو فاتي“.

آس

الصحيفة ركزت على الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات ونشرت صورة لعدة نجوم من بينهم بوغبا ونيمار وكتبت: ”مبيعات سوبر“.

كما تحدثت عن إصابة جيمس رودريغيز وغيابه لمدة 3 أسابيع عن ريال مدريد.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بافتتاح برشلونة لملعب يوهان كرويف وإزاحة الستار عن تمثاله .

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بتصريحات لاعب مانشستر سيتي الألماني إلكاي غوندوغان حول تحكيم الفيديو.

كما تحدثت عن أزمة فريق بولتون وكتبت: ”عرضان لبولتون“ لإنقاذه من الاندثار.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كثرة الإصابات في باريس سان جيرمان، وخصوصًا الإصابات الجديدة لكل من كليان مبابي وكافاني اللذين سيغيبان عن الفريق في المدة القادمة.

كما اهتمت بمواجهة أولمبيك ليون لمونبيلييه في الدوري الفرنسي وكتبت: ”ليون يحلم أكبر“.

كما تحدثت عن فريق نيس وكتبت: ”نيس أخيرًا سيتم بيعه“.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وكتبت: ”يا لها من خسارة! “ من خلال تقرير حول مسيرته إذ هو حاليًّا متوقف عن الممارسة ومستقبله غير محسوم.

كما تحدثت عن مهاجم ليون موسى ديمبيلي وكتبت: ”ديمبيلي السلاح الفتاك لأولمبيك ليون“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بحديث الحارس الإيطالي سالفاتور سريغو الذي نفى وجود مجموعات في باريس سان جيرمان.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بالفوز العريض لإنتر ميلان على ليتشي 4-0 وكتبت: ”كونتي يلذع ”

كما تحدثت عن محاولة نابولي لضم إيكاردي وكتبت: ”نابولي –إيكاردي: الخطوة الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمفاوضات روما لضم المدافع الكاميروني نيكولاس نكولو.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكتبت: ”ماروتا يدفع إيكاردي نحو يوفنتوس“.

كما اهتمت بالفوز العريض لإنتر ميلان على ليتشي وكتبت: ”هذه الإنتر“.

كما تحدثت عن ميلان بعد الخسارة أمام أودينيزي وكتبت: ”جرس الإنذار في ميلان ”.