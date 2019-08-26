ريال مدريد يرفض عرضًا من باريس سان جيرمان لضم نافاس.. والحارس يشعل غضب زيدان

رفض ريال مدريد العرض الرسمي الأول الذي تقدم به باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كيلور نافاس، حارس كوستاريكا والنادي الملكي.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية نقلت عنها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان عرض 15 مليون يورو لضم نافاس، لكن ريال مدريد أكد أن السعر المبدئي للحارس المخضرم هو 20 مليون يورو.

ومنذ تولي ليوناردو، منصب المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، وهدفه الأساسي التعاقد مع جيانلويغي دوناروما حارس ميلان الشاب، لكن مطالب النادي الإيطالي المبالغ فيها هي السبب الرئيسي وراء إعادة فتح باريس سان جيرمان طريق التفاوض مع نافاس.

وسيعتمد ريال مدريد على البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي، ويسعى للتعاقد مع الهولندي مارتين ستكلنبورغ حارس إيفرتون (36 عامًا).

ويوافق ستكلنبورغ على شروط النادي الملكي المتعلقة بأنه سيكون حارسًا بديلًا والتعاقد لمدة موسم واحد فقط، فضلًا عن أنه يتماشى مع رغبة النادي في التعاقد مع حارس خبرة.

فيما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى غضبه وانزعاجه من نافاس.

وأوضحت، أن المدرب الفرنسي لا يفهم ما يحدث من قبل اللاعب، لا سيما وأن الكوستاريكي كان يعرف منذ أشهر أن تيبو كورتوا سيكون هو الحارس الأساسي.

وتابعت أن نافاس غير رأيه وطلب الرحيل قبل أسابيع قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو أمر لم يحبه زيدان، بل وأثار حالة الغضب لدى المدرب الفرنسي.