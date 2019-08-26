نادي ريال مدريد يحسم موقف رودريغو

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للبرازيلي رودريغو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”آس“ إن ريال مدريد حسم موقف رودريغو، وقرر استمراره رفقة الميرينغي وعدم التفريط في اللاعب، خاصة بعد رحيل الياباني تاكيفوسا كوبو إلى نادي ريال مايوركا على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن إدارة ريال مدريد رفضت رحيل رودريغو عن النادي الملكي، رغم أنها تلقت العديد من العروض للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً.

وأكدت أن استراتيجية ريال مدريد في التعامل مع رودريغو ستكون الدفع به تدريجياً في مباريات الفريق الأول، حيث سيشارك أولاً في مباريات الفريق الثاني ”الكاستيا“، ثم يتم إشراكه في لقاءات ريال مدريد وفقاً لاحتياجات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتابعت: ”يرجع قرار رفض التفريط في رودريغو إلى رغبة راؤول غونزاليس مدرب الفريق الثاني (الكاستيا) في استمرار اللاعب البرازيلي الشاب، خاصة بعد رحيل كوبو إلى مايوركا“.

وانتقل رودريغو من نادي سانتوس البرازيلي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب مع الريال حتى منتصف عام 2025.

وأبرم ريال مدريد العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي، ووصلت قيمتها إلى 303 ملايين يورو.