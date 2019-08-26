عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”مهرجان غريزمان“.. و“ركود“ في ريال مدريد (صور)

شكل فوز نادي برشلونة على ريال بيتيس 5-2، وتألق الفرنسي أنطوان غريزمان، ووضعية ريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالمدرب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، الذي غادر المستشفى لقيادة فريقه بولونيا، وأخبار الانتقالات في إيطاليا ونتائج الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على ليغانيس في ملعب صعب، وكتبت: ”الفوز إلى الفوز“، ليلتحق بإشبيلية المتصدر بفارق الأهداف.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-2، وكتبت: ”غريزمان يرتدي ميسي للعودة“، حيث كان برشلونة متخلفًا في النتيجة.

الصحيفة اهتمت أيضًا بوضعية فينسيوس جونيور حاليًا في ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ريال بيتيس، مشيدة بتألق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، كما تحدثت عن مباركة ميسي لبداية الشاب أنسو فاتي، وكتبت: ”ميسي يبارك بداية أنسو فاتي ولاعبي لاماسيا“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ليغانيس، وكتبت: ”فيتولو يعطي 3 نقط للأتلتيكو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال بيتيس، وكتبت: ”مهرجان غريزمان“، الذي سجل هدفين وأعطى تمريرة حاسمة.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ليغانيس، حيث فك نحس ملعب الأخير، واهتمت بريال مدريد من خلال معاملة زيدان للبرازيلي الشاب فينسيوس جونيور وكتبت: ”زيدان محا سحر فينسيوس جونيور“.

كما اهتمت بعودة إسبانيول بالتعادل من أمام ديبورتيفو ألافيس بفضل تألق حارسه دييغو لوبيز.

آس

الصحيفة ركزت على ريال مدريد، وكتبت: ”ركود“، وأكدت أن 10 لاعبين من فترة أنشيلوتي كانوا رسميين أمام بلد الوليد، وأن الفريق سجل هدفًا من 22 تسديدة على المرمى، وأن التعاقد مع نيمار يعتبر الثورة الحقيقية للفريق.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز أتلتيكو مدريد على ليغانيس، وكتبت: ”هدف من فيتولو ينهي اللعنة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال بيتيس، وكتبت: ”غريزمان قائدًا لريمونتادا برشلونة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان الكبير على تولوز 4-0 في لقاء تألق خلاله الكاميروني تشوبو، وكتبت: ”تشوبو الفنان“.

كما اهتمت بتصدر فريق رين للدوري الفرنسي بعد فوزه الثالث وجاء على حساب ستراسبورغ، وكتبت: ”رين في القيادة“.

وتحدثت عن تألق أنطوان غريزمان رفقة برشلونة، حيث قاد الفريق للفوز على ريال بيتيس وسجل هدفين ومنح ثالثًا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بتواجد المدرب الصربي سيتنيسا ميهايلوفيتش لقيادة فريقه بولونيا أمام فيرونا رغم مرضه والعلاج من سرطان الدم.

كما تحدثت عن صفقة انتقال مدافع يوفنتوس روجاني نحو روما، وسفر بوبان لمدريد في محاولة لإقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني كوريا لصالح ميلان.

كما تحدثت عن هدفي شيرو إيموبيلي لفائدة لاتسيو في مرمى سامبدوريا ودخوله تاريخ الفريق.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تواجد سينيسا ميهايلوفيتش في دكة فريقه بولونيا خلال لقاء فيرونا، حيث غادر المستشفى لكونه يعالج من سرطان الدم، وكتبت: ”هائل“.

كما اهتمت بصراع يوفنتوس وإنتر ميلان بشأن إيكاردي، وكتبت: ”يوفي – إنتر: التحدي المزدوج“.