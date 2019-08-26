نيمار ”معجب“ باحتفال غريزمان بهدفه في مباراة برشلونة وريال بيتيس (صورة)

ما زال النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، يرسل إشارات لفريقه السابق برشلونة، ويؤكد متابعته للاعبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل النجم البرازيلي وضع الفرنسي أنطوان غريزمان لصورة احتفاله بهدفه في ”كامب نو“ عبر حسابه على ”إنستغرام“، خلال مباراة ريال بيتيس ليضع علامة إعجاب على الصورة.

وكتبت النجم الفرنسي: ”كم هو جميل التسجيل في كامب نو شكرًا على دعمكم أتركوا ألواننا تلمع“.

وسجل غريزمان هدفين وصنع تمريرة حاسمة ليقود برشلونة للفوز على ريال بيتيس 5-2 بعدما كان متأخرًا في النتيجة 1-0 .

من جهة أخرى، غاب نيمار عن لقاء فريقه باريس سان جيرمان الذي فاز على تولوز 4-0 وشهد اللقاء إصابة مهاجميه الأوروغوياني إيدينسون كافاني والفرنسي كليان مبابي، وهو ما دفع الألماني توماس توخيل مدرب الفريق لتقديم طلب للإدارة بحسم مصير النجم البرازيلي.

وأكد توخيل أن ليوناردو، المدير الرياضي للفريق، يعرف موقفه من بقاء نيمار الذي اعتبره لاعبًا مهمًّا وكبيرًا وطالب بالإبقاء عليه.

وقال توخيل عبر محطة ”كانال بلس“ الفرنسية: ”المدير الرياضي ليوناردو يعلم جيدًا رغبتي في استمرار نيمار، الموقف ليس واضحًا، ويجب أن ننهي هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لأنه لاعب عظيم، ومهم للغاية في صفوف الفريق“.

وبشأن إصابة إدينسون كافاني وكيليان مبابي، خلال مواجهة تولوز (4-0)، اليوم، في الدوري الفرنسي، قال المدرب الألماني: ”ليس لدي تفاصيل بشأن خطورة الإصابتين، أو إمكانية غيابهما عن المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا، لست قلقًا بل محبطًا لأجلهما“.