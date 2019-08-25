صحيفة لوموند: أمير قطر يرفض تفريط باريس سان جيرمان في نيمار

قالت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، اليوم الأحد، إن باريس سان جيرمان لا يريد بيع مهاجمه البرازيلي نيمار وذلك بسبب رفض الشيخ تميم بن حمد أمير قطر التفريط في اللاعب.

ويملك أمير قطر النادي الفرنسي، ويكلف ناصر الخليفي برئاسته وقد أبلغه بهذه الرغبة وكذلك البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يعني أن باريس سان جيرمان يراوغ برشلونة وريال مدريد بشأن التفريط في اللاعب الذي أكد نيته الرحيل عن النادي الباريسي، لكن في حقيقة الأمر لا توجد نية لدى أمير قطر لرحيل اللاعب.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن باريس سان جيرمان يريد أن يثبت أنه مؤسسة كبيرة لا يرضخ لرغبة أي لاعب حتى لو كان نيمار، لأن تنفيذ رغبة مهاجم برشلونة السابق سيعطي شعورًا بضعف النادي في مقابل الأندية الأوروبية الأخرى.

وبالإضافة لرفض أمير قطر، يجد النادي أن رحيل نيمار سيحرم الفريق من قدرات هجومية كبيرة وهو أمر لا يرغب فيه الأمير تميم، ووفقًا لصحيفة لوموند في المقابل سيكون للاحتفاظ به أثر إيجابي على النادي.