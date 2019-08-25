صحيفة: تشاؤم في نادي برشلونة بشأن التوقيع مع نيمار

كشف تقرير نشرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، اليوم الأحد، عن وجود حالة تشاؤم داخل نادي برشلونة بشأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

ووفقًا للصحيفة، فإن التشاؤم أصاب مسؤولي ”البلوغرانا“، لاعتقادهم أن سان جيرمان لن يبيع اللاعب البرازيلي، وسيرفض أي عرض يتقدم به النادي الكتالوني إلا إذا كان جنونيًا.

ولا يساعد الوضع الاقتصادي لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، على التهور ماليًا في صفقة نيمار، لا سيما بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ولا يعتزم باريس سان جيرمان خفض مطالبه المالية البالغة 250 مليون يورو أو الموافقة على إدراج لاعبين في الصفقة.

في المقابل، فإن صمت نيمار ورفضه التحدث علنًا عن رغبته في العودة إلى برشلونة يصيب البارسا بالإحباط، ويجعلهم يبتعدون عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرازيلي لا يريد الإفصاح عن رغبته أمام وسائل الإعلام، حتى لا يخسر خيارات أخرى متاحة للرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف مثل الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.