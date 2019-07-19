احتجاجات وغضب إثر حادث اغتصاب وقتل ”بشع“ في المغرب (صور وفيديو)

نظمت مجموعة من الناشطات الحقوقيات المغربيات، وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، للتنديد بتكرار وقائع العنف التي تتعرض لها المغربيات.

وجاءت الوقفة بدعوى من فيدرالية رابطة حقوق النساء، إثر الجريمة البشعة التي تعرضت لها سيدة تدعى حنان، بعد انتشار فيديو يصور التعذيب الوحشي الذي تعرضت له في المدينة القديمة في الرباط على يد صديقها، ما أدى إلى وفاتها.

وأثار الفيديو الرعب في المجتمع المغربي، لدرجة العنف التي يعكسها، من قبيل اغتصاب الضحية وتثقيب جسدها بشوكة طعام، وغيرها من أنواع التعذيب، والضحية تصرخ وتتوسل دون جدوى.

ورفعت المتظاهرات شعارات للمطالبة بحماية النساء من شتى أنواع العنف الذي تتعرضن له، مع تشديد العقوبة في حق الجناة.

وتكررت جرائم الاغتصاب والقتل في حق عدد من نساء المغرب، في أفران والرباط وغيرها.