حركة طالبان وخصومها الأفغان يعدون بـ“الحدّ من العنف“

المصدر: أ.ف.ب

تعهّدت حركة طالبان وأطراف أفغانية أخرى مناوئة لها في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين بـ“الحدّ من العنف“ في البلد الغارق في الحرب، بحسب ما أعلن المبعوث الألماني إلى أفغانستان.

وقال السفير ماركوس بوتزل الذي شاركت بلاده مع قطر في تنظيم اجتماع الدوحة إنّ أهمّ ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع هو ”النداء والوعد بالحدّ من العنف في أفغانستان“.

وأتى تصريح المبعوث الألماني في نهاية المحادثات التي بحثت خلالها عشرات الشخصيات الأفغانية في إمكانية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بالإضافة إلى قضايا رئيسة مثل حقوق المرأة.

ومثّلت محادثات الدوحة محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي، بينما تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء 18 عامًا من الحرب.

وشارك في محادثات الدوحة نحو 70 مندوبًا أفغانيًا بينهم مسؤولون في حركة طالبان ووزراء في الحكومة ومعارضون وممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل إعلام.