السلطات المغربية توقف جزائريًا مطلوبًا لفرنسا

أوقفت السلطات المغربية مواطنًا جزائريًا بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء؛ بناء على حكم صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، يشتبه بتورطه في نشاط عصابة للجريمة المنظمة، متخصصة في السرقة.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة، إنه جرى توقيف الجزائري، فور وصوله إلى المطار قادمًا من الجزائر، بعدما تبين لفرق التحقيق أنه مطلوب بتهمة تتعلق بسرقة مجموعة من الساعات الفاخرة تصل قيمتها إلى حوالي 2.4 مليون يورو، كانت معروضة ضمن فعاليات المعرض الدولي.

وبحسب البيان الأمني، جرى التحفظ على الجزائري داخل أحد مراكز التوقيف، وإبلاغ السلطات الفرنسية المختصة بذلك، تمهيدًا لتسليمه لها.