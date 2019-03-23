السلطات المغربية تعتقل 5 إسرائيليين متهمين بحيازة جوازات سفر مزورة

أعلنت السلطات المغربية مساء اليوم السبت، توقيف 5 أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وذلك للاشتباه في تورطهم بالحصول على سندات وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير.

وتأتي العملية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ”المخابرات“، حسب ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ”توقيف المشتبه بهم الخمسة يأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، والتي تم تفكيكها في بداية شهر آذار/مارس الجاري، بعدما تم الاشتباه بتورطها في اصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لصالح مواطنين يهود من أصول غير مغربية“.

وأشار البيان، إلى أن عمليات التحقيق المنجزة ”كشفت أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة (الأنتربول) تقضي بتوقيفهم دوليًا على ذمة التسليم، وذلك للاشتباه في تورط أحدهما في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه بتورط الشخص الثاني بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات“.

وأضاف أن عمليات تفتيش المنازل التي استأجرها المشتبه بهم، أسفرت عن ”حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها صدرت عن طريق التزوير، إضافة إلى هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية“.

وتحفظت السلطات على المشتبه بهم ووضعتهم تحت الحراسة المشددة، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد ملابسات حصولهم على وثائق مغربية مزورة.