سجن ناشط كويتي 5 أعوام بتهمة الإساءة إلى الإمارات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن المغرد مساعد المسيليم 5 أعوام مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الحكم الصادر غيابيًا بحق المسيليم المتواجد خارج الكويت، غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أي نحو (33 ألف دولار)، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية.

ولا يعد هذا الحكم الأول بحق المسيليم، حيث سبق أن أصدرت محكمة الجنايات عام 2016 حكمًا بسجنه؛ بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال مقطع فيديو مصور.

وكذلك أيدت محكمة الاستئناف في ذات العام حكمًا بسجن المسيليم بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، إضافة إلى اتهامه بالإساءة إلى السعودية من خلال تغريدة له مسيئة للملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد وفاته.

وتشهد المحاكم الكويتية بشكل دائم قضايا ضد مواطنين؛ بسبب دعاوى تتعلق بتغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تتسبب بإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة لتطرقهم إلى الأديان والطوائف والدول الأخرى.