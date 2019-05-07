الأمن التونسي يضبط كمية من ”مخدر الشيطان “ القاتل

ضبطت الأجهزة الأمنية في تونس 130 قرصًا من مُخدّر ”الشيطان“ الذي يصنف من أخطر أنواع المخدرات ويُعتبر ”مخدّرًا قاتلًا“ .

وأكّد المتحدّث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عناصر الأمن تمكّنت من إلقاء القبض على مروّجين لهذا المخدّر في محافظة ”بن عروس “ قرب العاصمة تونس .

وشدّد حسام الدين الجبابلي، في تصريح صحفي، على أن وحدات الأمن تمكّنت من إلقاء القبض على العنصرين، إثر كمين مُحكم، وتم ضبط أقراص من مخدّر ”الشيطان “ القاتل إضافة إلى مادة ”الكوكايين“ و مادة ”الزطلة “ المخدّرة .

ويُصنّف هذا المخدّر من المخدّرات الحديثة، وله نفس تأثير المخدرات التقليدية، لكن لا يمكن الكشف عنه بالصورة التقليدية مثل المخدرات الأخرى.

والجدير بالذكر أن الجمارك التونسية حجزت منذ أشهر كمية من مخدّر ”الزومبي ”، وهو مركّب كيميائي حديث الصّنع، يسبب لمستهلكيه حالة من التوحّش والهستيريا قد تؤدّي إلى ارتكاب جرائم.