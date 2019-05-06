أموال القذافي تلاحق رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي (فيديو)

تلاحق السلطات القضائية الليبية، رجل الأعمال التونسي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، بشبهة التورط في جرائم غسيل أموال، استولى عليها من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب بعض التقارير.

وتابع موقع ”إرم نيوز“ ندوة عقدتها هيئة الدفاع عن رجل الأعمال التونسي المُثير للجدل، للرد على الاتهامات الموجهة إلى موكلهم بخصوص الأموال الليبية.

وقال صلاح الدين الحجري، محامٍ بهيئة الدفاع عن سليم الرياحي، في تصريح لـ“ إرم نيوز“، إن ”الجانب الليبي له علاقة وثيقة بقضية موكله“.

وأكد أن ”حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة الليبية ساهمت بطريقة أو بأخرى في تحريك هذه القضية ضدّ الرياحي“.

بدوره أكد منذر بالحاج عضو هيئة الدفاع عن الرياحي أيضًا، في تعليقه على قضية تبييض الأموال، إنها مجرد خطة لتصفية حسابات سياسية، وأنه لا ”جريمة“ ضد الرياحي، معتبرًا أنّ ”الجريمة الوحيدة التي اقترفها الرياحي هي خلافه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد“.

من جانبه، انتقد عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن الرياحي، طريقة تعامل القضاء مع قضية موكله، مستنكرًا ”التداخل بين المسار القضائي والسياسي“ وإصدار القرارات والأحكام حسب مزاج الحكومة.

من جهته أضاف بن حليمة، أن ”الرياحي كان يعامل بصفة مغايرة عندما كان يساند حكومة يوسف الشاهد، وأن هذه المعاملات تغيّرت عندما أصبح ضدها“.