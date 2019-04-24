مصرية تقتل ابنها بطريقة بشعة

أقدمت سيدة مصرية على قتل نجلها طعنًا بالسكين بسبب عدم طاعته لها ورفضه مذاكرة دروسه ووقوع مشادة قبل ذلك مع شقيقته التوأم.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الشرقية شمال العاصمة المصرية القاهرة إخطاراً بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من مستشفى الأحرار، يفيد بوصول الضحية ويبلغ 14 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية هرية رزنة، مصابًا بعدة طعنات بالسكين وتوفي فور وصوله المستشفى, وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت مباحث مركز شرطة الزقازيق إلى محل الواقعة، وتبين من التحقيقات أن الأم جميلة .م.م ربة منزل قامت بطعن نجلها بالسكين عقب مشادة بينه وبين شقيقته التوأم ولرفضه مذاكرة دروسه، وأثناء ذلك كانت الأم تمسك بيدها سكينًا وقامت بطعن نجلها عدة طعنات قاتلة لتأديبه فأودت بحياته.

وتحفظ ضباط المباحث على الجثة بمشرحة المستشفى وضبط الأم، وفتح تحقيق معها لكشف ملابسات الحادثة تمهيدًا لتحويلها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.