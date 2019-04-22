مصرية تضع مولودها داخل لجنة استفتاء التعديلات الدستورية‎

وضعت سيدة مصرية، مولودها داخل إحدى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم الإثنين، خلال إدلائها بصوتها في آخر أيام عملية الاقتراع جنوب البلاد.

وفي واقعة هي الأولى من نوعها، استقبلت سيدة مصرية تدعى أمل عبدالمنعم عبدالحق، ربة منزل مولودها، داخل إحدى لجان الاستفتاء بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال بمحافظة بني سويف جنوب البلاد، بعد أن فاجأتها آلام الولادة داخل اللجنة.

ودفعت وزارة الصحة بسيارة إسعاف لنقل الأم ومولودها، إلى أقرب مستشفى عقب عملية الولادة، لاستكمال كل الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها وسلامة مولودها.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم السبت الماضي، وتنتهي مساء يوم الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وفتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، يوم الجمعة الماضي، أمام المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط: ”سوريا واليمن والصومال وليبيا“.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكدت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.