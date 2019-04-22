ليبيون يغلقون سفارة بلادهم في القاهرة

قامت مجموعة من موظفي السفارة الليبية في القاهرة، بإغلاق مقر السفارة والطلب من بقية الموظفين مغادرتها، كما منعوا الدخول إليها.

ووفق الصفحة الرسمية للسفارة على موقع ”فيسبوك“، فإن الموظفين قرروا إغلاق السفارة، مطالبين بعودة التبعية لخارجية الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان، بالإضافة إلى رفضهم صدور أي بيان يدين عمليات الجيش في العاصمة الليبية طرابلس.

يشار إلى أن السفيرة الليبية في القاهرة حنان زغبية، رفضت الاستجابة لطلب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، بشأن إصدار بيان إدانة لعمليات الجيش في طرابلس، ما دعاه إلى تغييرها بقائم أعمال.