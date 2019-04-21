مليشيا مسلحة تعتقل ممثلي أحزاب ونقابات في طرابلس الليبية

داهمت ميليشا مسلحة اليوم الأحد، اجتماعًا لأعضاء ”تجمع القوى الوطنية“ أثناء اجتماعهم بمقر التجمع الليبي الديمقراطي بمنطقة النوفليين بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت مصادر حقوقية لـ“ارم نيوز“، أن ”الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة التطورات والأحداث الجارية في طرابلس“، بهدف إعداد مسودة بيان حول الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة، عندما ”اقتحمت مجموعة مسلحة قاعة الاجتماع واعتقلت جميع من فيها واستولت على هواتفهم ومفاتيح سياراتهم، قبل أن تلوح بالسلاح وتهدد المعتقلين بالقتل“.

وأضافت المصادر، أن المسلحين ”طلبوا معرفة من يدعم هذا الاجتماع والتجمع“.

وبعد أخذ ورد بين المسلحين والمعتقلين، أفرج عن عدد منهم، فيما بقيت الناشطة السياسية رحاب بنوبة وشقيقتها نسرين وشخصين آخرين رهن الاعتقال، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وطالب رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان، أحمد عبدالكريم حمزة، بسرعة إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصيرهم، محملًا المسؤولية عن سلامة وحياة المختطفين للجهات المسؤولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة داخليته.

ويتكون التجمع من اتلاف أحزاب واتحادات ونقابات ورابط ومنظمات مجتمع مدني.

واعتبر نشطاء حقوقيون، أن ما جرى يدلل على سياسة تكميم الأفواه والاعتقال والاختطاف التي تمارسها المليشيات ضد أصحاب الصوت الحر.