أدلة جديدة تظهر في قضية خطف المحامي الكويتي سعود الهلفي

قررت محكمة كويتية، يوم الإثنين، تجديد حبس محامٍ كويتي وأربعة وافدين مصريين، متهمين باختطاف المحامي سعود الهلفي، بعد ظهور أدلة جديدة ضد المتهمين بخطف المحامي قبل نحو شهر ونصف.

وقال المحامي سعود الهلفي المجني عليه والذي تعرض للخطف، إن تجديد الحبس للمتهمين، جاء بالتزامن مع ظهور أدلة جديدة مثل بصمة الصوت التي تطابقت مع جميع المتهمين والمجني عليه.

وكان المحامي الهلفي قد تعرض، في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، للاختطاف من قبل أربعة وافدين مصريين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحريره وضبط الخاطفين، الذين اعترفوا باختطاف الهلفي بناءً على طلب من محامٍ آخر مقابل مبلغ مالي لكل منهم.

وشغلت قضية اختطاف المحامي سعود الهلفي، الرأي العام في الكويت، كما أثارت غضب جمعية المحامين، التي أكدت شطب اسم المحامي المحرض من الجمعية، في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها، بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.