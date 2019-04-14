خطف فتاة في الكويت والضحية تطلب وقتًا للتفكير بتسجيل القضية

حررت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم الأحد، فتاة مخطوفة من ”جاخور“ تم وضعها فيه من قبل خاطفها الذي رفض إخراجها طوعًا.

وقالت وسائل إعلام وحسابات إخبارية كويتية، إن الخاطف رفض إخراج الفتاة مما اضطر رجال الأمن للانتظار مدة خمسين دقيقة، خرجت بعدها الفتاة التي ظهرت عليها كدمات وخدوش في وجهها.

ولم تتضح حقيقة وأسباب الاختطاف الذي تعرضت له الفتاة أو هوية الخاطف، في حين طلبت الفتاة وقتًا للتفكير بتسجيل قضية دون الإفصاح عن الواقعة.

وشهدت الكويت خلال الأسابيع الماضية عدة حالات خطف تداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بينها قضية خطف المحامي سعود الهلفي الذي تم تحريره وضبط خاطفيه، إضافة إلى حالات خطف أخرى لفتيات وأطفال بعضها بقصد الاعتداء، في حين تبين أن البعض الآخر كان طوعيًا.