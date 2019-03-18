حكم جديد بحق مدانين بخطف المحامي سعود الهلفي بالكويت

قضت محكمة كويتية، اليوم الإثنين، باستمرار حبس المحامي الكويتي والوافدين المصريين الأربعة، المتهمين باختطاف المحامي سعود الهلفي، بعد أسابيع على حجزهم على ذمة التحقيق في قضية الاختطاف.

وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لمدة أسبوعين، بعد أن قررت النيابة العامة، في وقت سابق، حبسهم وإحالتهم إلى السجن المركزي.

وعلق المحامي سعود الهلفي المجني عليه، عبر حسابه في ”تويتر“، على قرار المحكمة في جلسة اليوم، قائلًا: ”استمرار حبس المتهمين بالقضية رقم ٢٤/٢٠١٩ أسبوعين، حضرنا وصممنا على طلب حجزهم“.

وكان المحامي الهلفي قد تعرض، في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، للاختطاف من قبل أربعة وافدين مصريين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحريره وضبط الخاطفين، الذين اعترفوا باختطاف الهلفي بناءً على طلب من محامٍ آخر مقابل مبلغ مالي لكل منهم.

وشغلت قضية اختطاف المحامي سعود الهلفي الرأي العام في الكويت، كما أثارت غضب جمعية المحامين، التي أكدت شطب اسم المحامي المحرض من الجمعية في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها، بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.